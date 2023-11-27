Kıyamet sonrasında geçen Zombie Survival Game Online'da, zombilerle savaş verin ve hayatta kalmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 54 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zombie Survival Game Online'da, yaşanan kıyamet sonrası zombilerle dolu olan dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabildiğiniz bu oyunda, dünyayı keşfedin ve hayatta kalmak için elinizden ne geliyorsa yapın. Barınağınızı, silahınızı ve yiyeceğinizi en iyi şekilde oluşturarak zombilere karşı hem korunun hem de onları öldürmeye çalışın.

Oyunda bir inşa etme sistemi bulunuyor ve bu sistemde farklı türdeki eşyaları birleştirerek araçlar oluşturabiliyorsunuz. Bir barınak inşa etmek için ağaçları kesin, tahta oluşturun ve istediğiniz şekilde dekore edin. Ayrıca sizden başka kimsenin bulunmadığı bu dünyada, terk edilmiş evleri yağmalayın ve işinize yarayacak olan eşyaları envanterinize ekleyin.

Zombie Survival Game Online İndir

Oyun yapısı ve oynanışı kullanıcıya iyi bir deneyim yaşatıyor. ZSGO'nun türüne de bakacak olursak, zaten hayatta kalma aksiyon oyunlarının alıcısının çok olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede hem açık dünya olması, hem de içerisinde yaratıkları barındırması oyunculara eğlenebileceği birçok olanak sunuyor.

Oyunun grafiklerine bakacak olursak; kendine özgü bir modelleme yapısı ve tarzının olduğunu ilk bakışta görebiliyoruz. Karakter, ortam ve açıkçası dünya modellemeleriyle çizgi film tadında bir yapım olmuşa benziyor. Siz de arkadaşlarınızla zombi dolu dünyada hayatta kalmak istiyorsanız, Zombie Survival Game Online indirin ve kendi yaşam alanınızı oluşturun.

Zombie Survival Game Online Sistem Gereksinimleri