Instagram'ın Özel Güncellemesiyle Yaratıcılık Sınırlarınızı Zorlayın

“Hikaye paylaşmak neydi? Hikaye paylaşmak emekti!” Gün geçmiyor ki Instagram’a yeni bir Snapchat güncellemesi daha eklenmesin. Kullanıcılarına bir seferde değil, her ay az dozlarda yenilik vererek bağımlılıklarını daha da arttıran sosyal medya uygulaması, Snapchat’ten aşina olduğumuz bir dizi yenilikle hikaye paylaşmayı daha da eğlenceli hale getiriyor.

Instagram Hikayeler'i 200 milyondan fazla insanın kullanmaya başlamasının ardından gelen yeni güncellemeyle, uygulama Snapchat’in sevilen özellikleri emoji tutturma ve lokal konumun özel posterlerini de listesine ekledi. Her coğrafyanın yerel sanatçıları tarafından hazırlanacak çıkartmalar şimdilik sadece Chicago, Illinois, Tokyo, Londra ve Madrid şehirleri için mevcut.

Sonunda yaratıcılığa dair bir adım atan Instagram’ın kendi tasarımcıları, Snapchat’ten kopyalamadıkları yeni bir özelliği daha tanıttı. Artık fotoğraflarınızda çekeceğiniz başka fotoğrafları da emoji olarak kullanabileceksiniz. ‘Mini-selfie’ denen bu özellikle Harry Potter’daki Fluffy olabileceksiniz. Sadece emojileri değil metinleri de hem videonuza hem de Boomerang’ınıza tutturabilecek, Emoji listesinin sol tarafına eklenen ‘en yeniler’ sayfasında en sık kullandığınız simgelere daha hızlı ulaşabileceksiniz.

Hala Instagram Hikayeler'i kullanmayanlar için Instagram Hikayeler Nasıl Kullanılır? blogumuzu okuyabilir, zaten kullanıyor ama istediğiniz verimi alamıyorsanız da Instagram Stories Etkili Şekilde Nasıl Kullanılır? İpuçları ve Hileleri yazımızı ziyaret edebilirsiniz.