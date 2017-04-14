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Instagram'ın Özel Güncellemesiyle Yaratıcılık Sınırlarınızı Zorlayın

intagram 200 milyon özel güncellemesi

Hikaye paylaşmak neydi? Hikaye paylaşmak emekti!” Gün geçmiyor ki Instagram’a yeni bir Snapchat güncellemesi daha eklenmesin. Kullanıcılarına bir seferde değil, her ay az dozlarda yenilik vererek bağımlılıklarını daha da arttıran sosyal medya uygulaması, Snapchat’ten aşina olduğumuz bir dizi yenilikle hikaye paylaşmayı daha da eğlenceli hale getiriyor.

Instagram Hikayeler'i 200 milyondan fazla insanın kullanmaya başlamasının ardından gelen yeni güncellemeyle, uygulama Snapchat’in sevilen özellikleri emoji tutturma ve lokal konumun özel posterlerini de listesine ekledi. Her coğrafyanın yerel sanatçıları tarafından hazırlanacak çıkartmalar şimdilik sadece Chicago, Illinois, Tokyo, Londra ve Madrid şehirleri için mevcut.

instagram güncellemesi

Sonunda yaratıcılığa dair bir adım atan Instagram’ın kendi tasarımcıları, Snapchat’ten kopyalamadıkları yeni bir özelliği daha tanıttı. Artık fotoğraflarınızda çekeceğiniz başka fotoğrafları da emoji olarak kullanabileceksiniz. ‘Mini-selfie’ denen bu özellikle Harry Potter’daki Fluffy olabileceksiniz. Sadece emojileri değil metinleri de hem videonuza hem de Boomerang’ınıza tutturabilecek, Emoji listesinin sol tarafına eklenen ‘en yeniler’ sayfasında en sık kullandığınız simgelere daha hızlı ulaşabileceksiniz. 

instagram güncellemesi

Hala Instagram Hikayeler'i kullanmayanlar için Instagram Hikayeler Nasıl Kullanılır? blogumuzu okuyabilir, zaten kullanıyor ama istediğiniz verimi alamıyorsanız da Instagram Stories Etkili Şekilde Nasıl Kullanılır? İpuçları ve Hileleri yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Yazar: - 14.04.2017

Instagram'ın Özel Güncellemesiyle Yaratıcılık Sınırlarınızı Zorlayın İçin Yorum Yaz

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