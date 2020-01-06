2048 Balls 3D, Gabriele Cirulli tarafından geliştirilen popüler sayı bulmaca oyunu 2048’in farklı bir sürümü. Sayı bulmaca oyunlarını seviyorsanız, Voodoo’nun 2048 Balls 3D oyununu kesinlikle oynayın. İnternetsiz oynanabiliyor ve tek parmakla rahat oynanış sunuyor.

Görsel açıdan zengin olmayan ancak süper eğlenceli, kısa sürede bağımlılık yaratan mobil oyunlara imza atan Voodoo’nun yeni oyunu 2048 Balls 3D’de numaralı topları düşürerek eşleştiriyorsunuz. 2048 oyunundaki gibi 2+2, 4+4, 16+16, 1024+1024 şeklinde toplayarak ilerliyorsunuz. 2048’e ulaşana dek devam ediyorsunuz. Boş yer kalmadığında güçlendiricileri kullanarak veya reklamları izleyerek ek hamle kazanabilirsiniz. Bu arada süre sınırlaması yok, puan sistemi var ancak kimseyle yarışmıyorsunuz.