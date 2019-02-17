4x4 Safari: Evolution

Afrika'da geçen bir Safari macerasında büyük tehlikelere hazır mısınız? Ekipmanlarınızı ve av malzemelerini geliştirin, avınızı bulmak için harita veya radarınızı kullanın.

4x4 Arazi Aracı, Motosiklet, At veya yürüyerek onlarca farklı vahşi hayvanı keşfet ve avla.Ayrıca hayvan izleme cihazınızı kullanarak, onların seslerini taklit ederek hayvanları yanınıza çağırın. Farklı durumlarda hayvanları avlayın, bir kamp ateşi kurun ve korkutucu karanlıkta heyecan verici anlara tanık olun.

Gergedan, Fil, Aslan, Zebra, Zürafa, Dişi Aslan, Bufalo, Flamingo, Lemur, Arı, Timsahgibi Safari hayvanlarını barındıran oyunda amansız bir maceraya dahil olacaksınız. Güneş battıktan sonra gece görüşünüzü kullanmayı ihmal etmeyin.