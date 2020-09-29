A3: STILL ALIVE, Netmarble’ın yeni mobil rpg oyunu. App Store’da karanlık temalı fantastik açık dünya rpg oyunu olarak yerini alan A3: STILL ALIVE’da karanlıktan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Battle royale modu da içeren, yüksek kalitede grafiklere sahip sürükleyici bir karanlık fantastik açık dünya MMORPG oyunu bizlerle. Hemen şimdi ön kayıt yaptırın, hem oyunu ilk oynayanlardan biri olun hem de harika ödüller kazanın!

A3: STILL ALIVE, karlı alanlar, çöller, ormanlar ve daha fazlasını keşfedeceğiniz açık dünya bir mobil oyun. Tek başınıza veya grupla oynayabileceğiniz çeşitli rekabetçi PvP savaş modlarından 30 oyuncunun aynı koşullar altında savaştığı gerçek zamanlı hayatta kalma savaşına klan üyeleriyle çeşitli stratejik savaşlar yapacağınız Loncalar’a farklı birçok oyun seçeneği sizi bekliyor. Oyunda seçilebilir 5 sınıf var; Çekici ve kalkanı ile dikkat çeken Templar, büyülü yüzük kullanan Wizard, büyük balta ve lanetli gücüyle öne çıkan Berserker, düşmanı okuyla oyalayan çevik hareket eden Archer ve düşman hattının derinliklerine sızan yakın dövüşçü Assassin, seçilebilir sınıflar arasında. Savaşırken gücünüze güç katan Ruh Bağlayıcılar’dan da bahsetmek gerek. Soul Linkers olarak geçen bu yardımcı savaşçılar, saldırı, savunma ve destek için yanınızdalar.

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