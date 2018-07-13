Absolute Drift, Steam, PS4, Xbox One ve App Store’da indirilebilir nadir yarış oyunlarından. Noodlecake Studios tarafından geliştirilen drift yarış oyununda zorlu etkinliklere katılıyorsunuz. Üç farklı modda 30’un üzerinde bölüm sunan yarış oyunu, tepe kamera bakış açısı sunmasıyla nostalji yaşatıyor.

Masaüstü ve mobil platformda oynanabilir ender araba yarışı oyunlarından Absolute Drift, detaylarla dolu etkileyici minimalist görseller sunuyor. Seneler öncesinin araba yarışlarında olduğu gibi yukarıdan bakmalı ancak araba kaydırma hissi çok iyi. Pistlerin tasarımını da etkileyici buldum. Havaalanları ve tersanelerden metropollere serbestçe dolaşabileceğiniz 5 yer, seçilebilir 6 drift arabası var. Driftkhana, Mountain Drifting, Midnight Event gibi çeşitli etkinlik ve challenge’ları tamamlayarak yeni öğelerin kilidini açıyorsunuz. Bu arada oyunun müzikleri de harika. Yarış boyunca davul, bas ve elektronik müzik eşlik ediyor.