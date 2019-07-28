Aeon Wars: Galactic Conquest

Yeniden doğmuş bir dünya için umuttan vazgeçen insanlar, 2409 yılında yıldızlara göç etmeye başladılar. İnsanlığın bütünüyle desteklenen Terran Federasyonu ilk seferberlik filosunu, Icarus Kolordu'nu kurdu. Sagan Kümesi'ne gömülü sınırsız kaynakları keşfettikten sonra, Icarus Corps Federasyona ihanet etti.

Yıldızlara seyahat etmeyi seçtiğin sebep ne olursa olsun, bu yeni macera kendini yeniden keşfetmeni sağlayacak. Asileri yok et ve çelik ve sınırsız ateş gücüyle yeni bir galaksi düzeni oluştur. İstasyonunuzu yeniden inşa etmekle önce bir uzay istasyonunun komutanı olarak oynuyorsunuz.

İstasyonlarınızı korumak için savunma sisteminizi kurmalısınız. Galaksiyi keşfetmek ve diğer kuvvetleri basmak için filolarınızı genişletin. Zenginlik kazanmak ve gemilerinizi donatmak için kaynakları sömürün ve benimki yapın. Ya tek başına ya da diğer oyuncularla müttefik olarak savaşmayı ve bir ittifakta savaşmayı seçebilirsiniz.