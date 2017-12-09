Alice, garip ve büyülü bir dünyada geçen oldukça ilginç bir bulmaca oyunu. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizde oynayanileceğiniz oyunda, hem March Hare, Hatter, White Queen, Cheshire Cat gibi tanıdık karakterler görecek hem de olağanüstü bir bulmaca deneyimi yaşayacaksınız.

Alice oyununu normal bir bulmaca oyunu kategorisine koymak biraz ilginç olur. O yüzden onu kendine has özgün bir bulmaca olarak tanımlamayı uygun görüyorum. Gerçekten alışılmadık bir stili var ve en iyi kombinasyonları deneyerek elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Zaman zaman oldukça zorlanacağınızı söyleyebilirim.

Alice Özellikleri

Yenilenen oyun dinamiği ve mekanizması

Benzersiz Alice ve Kraliçe koleksiyonları

Fortune Döngüsü ile 12 saatte bir benzersiz öğe

Günlük ödüller

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