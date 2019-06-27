Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarına sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Almighty: God Idle Clicker, evrenin var olmaya başladığı ilk günlerden bu zamana kadar gelinen tüm evrelerden geçebileceğiniz ve dünyadaki düzeni dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, ilk insanlar ve hayvanlarla birlikte dünyayı yeniden inşa ederek sıfırdan bir düzen oluşturmaktır. Oyunda gökyüzünden gelen birçok zorlu görevler bulunmaktadır. Bu görevleri başarıyla tamamlayarak dünyanızı geliştirebilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Dünyanın kurulma aşamalarını tek tek geçerek hızla gelişebilir ve yeni canlı türlerinin kilidini açarak çeşitliliği arttırabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Almighty: God Idle Clicker, tamamen ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve bağımlısı olacağınız keyif verici bir oyundur.