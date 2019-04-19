Almost Impossible! 2, iOS platformuna özel çıkış yapan ufak boyutlu bulmaca platform oyunu. Yan kamera açısından oynanış sunan diğer bir deyişle iki boyutlu platform oyununda sürekli zıplayan topu kontrol altına almaya çalışıyorsunuz. Tuzaklarla dolu 50 bölüm içeren mobil oyun, süper zor oynanış sunuyor. Saç baş yolduracak derecede zor olmasına karşın bağımlısı olacağınız bu oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen başka bir deyişle internetsiz oynanabilen bir platform oyunu Almost Impossible! 2. Serinin ilk oyununun devamı değil; dolayısıyla direk ikinci oyundan başlayabilirsiniz. Oyunda sadece gözleri olan beyaz topun yerine geçiyorsunuz. Durmadan zıplayan topu ekranın sağ ve sol yanına dokunarak kontrol altına almaya çalışıyorsunuz. Bölümler fazlasıyla zor lakin durak noktaları var. Buralara ulaşmayı başarırsanız öldüğünüzde bölüme yeniden başlamak yerine kaldığınız yerden devam ediyorsunuz.

Almost Impossible! 2 Özellikleri