Alneo Cüzdan uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızı mobil ödeme aracına dönüştürebilirsiniz.

Albaraka Türk tarafından geliştirilen Alneo Cüzdan uygulaması, tüm kredi ve banka kartlarınızı dijital cüzdan altında saklamanıza olanak tanıyor. Kartlarınızı uluslararası güvenlik standartlarına uygun bir şekilde saklayan Alneo Cüzdan uygulaması, Alneo POS üye işyerlerinde karekod ile hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapma nızı sağlıyor.

Kartlarınızı yanınızda taşımanıza gerek kalmadan, dilediğiniz gibi alışveriş yapma özgürlüğü sunan Alneo Cüzdan uygulamasında kartınızı kullanıma açıp kapatabiliyor, son işlem tarihini ve maksimum ödeme limitini de görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer siz de banka ve kredi kartlarınız olmadan, iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinden ödeme yapmak istiyorsanız Alneo Cüzdan uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.