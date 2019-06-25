Angry Birds Explore, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olarak ön plana çıkıyor.

Angry Birds ürünlerinin üzerlerindeki kodları tarayarak mini oyunlar oynayabileceğiniz bir oyun olan Angry Birds Explore, heyecan verici deneyimi ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Hoş grafikleri ve eşsiz kurgusuyla karşımıza çıkan oyunda arttırılmış gerçeklik deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Oyunda gizemli kutuları da açarak çeşitli ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. Kendi adanızı geliştirerek eşsiz bir deneyim yaşayabileceğiniz Angry Birds Explore oyununu sakın kaçırmayın. Angry Birds oynamayı sevenlerin telefonlarında mutlaka yer alması gereken bir oyun olan Angry Birds Explore oyununu kaçırmayın.

Angry Birds Explore oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.