Animal Crossing: Pocket Camp, Nintendo tarafından geliştirilen kamp, yaşam simülasyonu oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan simülasyon oyununda sevimli hayvanlarla birlikte kamp hayatı yaşıyoruz. Çadır kurma, balık tutma, yiyecek toplama, müzikle eğlenme dahil kamp yerinde yapılabilecek her şeyi sevimli dostlarımızla beraber yapıyoruz.

Super Mario Run oyunuyla milyonları yakalayan Nintendo’nun yeni yaşam simülasyon oyunu Animal Crossing: Pocket Camp, küçük - büyük herkesin oynarken keyif alacağı bir yapım. Karakter animasyonlarının öne çıktığı, kaliteli grafikler sunan oyunda kamp yöneticisi olarak bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın da yardımıyla kampın düzenini sağladıktan sonra aralarında köpek, kedi, tavşan, kuş, kaplan, aslan, kuzunun da olduğu sevimli hayvanları davet ediyor, onlarla beraber eğleniyoruz. Hayvanlarla diyalog kurma şansına da sahibiz.

Karavanımızın içini düzenlemekten kamp alanını güzelleştirmeye her şeyi yapabildiğimiz simülasyon oyunu, ücretsiz ancak satın alımlar içeriyor. Ayrıca aktif internet bağlantısı gerektiriyor.