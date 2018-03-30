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AR Toys: Playground Sandbox (ios)
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  5. AR Toys: Playground Sandbox - iPhone ve iPad İçin Artırılmış Gerçeklik - RC Araba Oyunu

AR Toys: Playground Sandbox

ios
AR Toys: Playground Sandbox
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -
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Artırılmış gerçeklik RC araba yarışı oyunu

AR Toys: Playground Sandbox, kendi pistinizi oluşturabildiğiniz artırılmış gerçeklik araba yarışı oyunu. RC (uzaktan kontrollü) arabalarla oynadığınız oyunda mümkün olduğunca uzun süre polislerden kaçmaya çalışıyorsunuz. Kurallar yok, sıkıcı bölümler yok, seviye sistemi yok… Engelleri dilediğiniz noktalara konumlandırarak pistinizi tasarlayın ve polis kovalamacası başlasın!

ARKit destekli iPhone ve iPad cihazlarıyla uyumlu olan artırılmış gerçeklik yarış oyunlarından biri AR Toys. Radyo kontrollü arabalarla polislerden kaçtığınız oyunda pisti kendiniz belirliyorsunuz. Nerelerde rampa olacak, nerelerde duvar ve bloklar olacak her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Yarış içerisinde de pisti düzenleme şansına sahipsiniz.

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