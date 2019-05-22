Mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Armory & Machine, bir makine aracılığı ile çeşitli görevleri yerine getirebileceğiniz stres giderici eşsiz bir oyundur.

Basit grafikleri ve anlaşılır menü tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda amaç, sıcaklığın artmasını sağlayan bir makineyi sürekli olarak çalıştırmak ve sıcaklığın artmasını sağlamaktır. Makinenin butonuna basarak aktif hale getirmeli ve durdukça tekrar tekrar çalıştırmalısınız. Bu sayede makine görevini yerine getirir ve ortamın sıcaklığı arttıkça yeni özelliklerin kilidi açılır. Makineyi ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar fazla verim alırsınız ve görevleri daha çabuk tamamlarsınız. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sürekli aktif halde olması gereken birkaç farklı işleve sahip makine ve bu makinelerin yaptığı işlemleri gösteren tablolar bulunmaktadır. Tablolardan faydalanarak sıcaklık artışını takip edebilir ve verileri kontrol edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Armory & Machine, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.