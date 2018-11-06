Yayınlanması ile herkesin beğenisini kazanarak şu sıralar adından söz ettiren Army Of Allies, hızla kitlesini artırmaya devam ediyor.

Bünyesinde dünyanın dört bir yanından oyunculara yer veren yapım gerçek zamanlı olarak oynanabilen bir strateji oyunudur. 100 binden fazla oyuncu tarafından aralıksız test edilen yapım geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Oldukça sade ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan yapımda amacımız rakiplerimizi mağluo ederek seviye yükseltmektir. Tankların, piyadelerin ve askeri uçakların yer aldığı yapım da gerçek zamanlı olarak savaşlara katılacak ve bu alandaki yeteneklerimizi sınama fırsatı elde edeceğiz.

Tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek olan yapım alacağı güncellemeler ile de hem içeriklerini genişletecek hem de hatalarını ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Eğlenceli ve sürükleyici oynanış yapısı ile rakiplerini geride bırakmaya hazırlanan yapım yavaş yavaş yayılmaya devam ediyor.

4.2 inceleme skor puanı ile karşımıza çıkan yapım iki farklı mobil işletim sisteminde oynanabiliyor.

İyi oyunlar dileriz.