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Art Ball 3D 1.2.1 (ios)
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  4. Art Ball 3D - iOS için Bulmaca Oyunu

Art Ball 3D

1.2.1
ios
Art Ball 3D
ÜCRETSİZ
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Harika bir mobil bulmaca oyunu

Art Ball 3D - 1
Art Ball 3D - 2
Art Ball 3D - 3
Art Ball 3D - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Art Ball 3D, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunudur. Bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda rahatlatıcı bir atmosfer yer alıyor.

Basit oynanışı ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda renkli topları bir araya getirerek resimler yapmaya çalışıyorsunuz. Kolay kontrollerin ve bağımlılık yapıcı atmosferin yer aldığı oyunda rahatlatıcı bir etki yer alıyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz.

Yüzden fazla zorlu bölüme sahip olan oyunda bölümü geçmek için mücadele ediyorsunuz. Bulmaca oyunu tarzında bir oynanışa sahip olan oyunda renkli topları patlatarak eşsiz resimler yapmaya çalışıyorsunuz. Renkli topları toplayarak ilerlediğiniz oyunda tüm resimlerin kilitlerini açmanız gerekiyor.

Art Ball 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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