Avanos | Kapadokya uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Avanos’un tüm güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

Kapadokya’nın en önemli yerlerinden biri olan Avanos, tarihi güzellikleri ile dünyanın her yerinden insanın dikkatini çekiyor. Siz de Avanos’a seyahat etmeyi planlıyorsanız, Avanos | Kapadokya uygulamasını yanınızda bulundurarak merak ettiğiniz ve ihtiyaç duyabileceğiniz her şeye kolayca ulaşabilirsiniz. Otel rezervasyonlarınızı gerçekleştirebileceğiniz ve restoranları inceleyebileceğiniz uygulamada, gezilecek yerler için seyahat rotası da oluşturabilirsiniz.

Mutlaka görülmesi gereken noktalara yol tarifi alabileceğiniz Avanos | Kapadokya uygulamasında, seyahatiniz esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz banka, eczane, hastane vb. yerleri de harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Hava durumunu da takip etme imkanı sunan Avanos | Kapadokya uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.