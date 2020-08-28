Baby Bunny - My Talking Pet oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda keyifle oynayabileceğiniz sevimli tavşanlı bir simülasyon oyunudur.

Sürekli zıplayan ve havuç yiyen hayvan desem aklına ne gelir? Evet tabiki de tavşan. Bir bebek tavşanı büyütmeye hazır ol. Onları mutlu edecek şey sadece biraz ilgi ve sevgi. Daha önce hiç evcil hayvanın olmamış olabilir. Ama bu oyundan sonra bir tavşanın olsun isteyeceksin.

Sevimlilikleri ve küçük oluşları ile oldukça dikkat çeken ve sevilen tavşanlar seninle oyun oynamak istiyorlar. Onlara güzel kıyafetler giydir, aksesuarlar tak, banyo yaptır ve sonra da bahçede onunla oyna. Bunları yapabileceğin 6 tane tavşan var. Sen de favorini seç ve onunla oyuna başla.

Bebek tavşanın gözünün önünde büyümesini seyret. Onunla hatıra kalacak fotoğraflar çektir. Üstelik bebek tavşan seninle konuşabiliyor. Ona yardımcı olarak konuşmasını sağla. Minik tavşanla vakit geçirirken çok eğleneceğine eminim.

Müthiş tasarımı ve interaktif 3D animasyonları oyunu daha keyifli hale getiriyor. Benzeri oyun stillerinin arasında en iyilerinden diyebilirim. Sen de bu deneyime katılmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.