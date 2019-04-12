Backgammon Now, tavla oyununu mobile taşıyan yapımlardan biri. Özellikle kahvelerde en çok oynanan oyunlardan tavlayı seviyor, akıllı telefon/tabletinizde oynamak istiyorsanız Backgammon Now’ı tavsiye ederim. iOS platformuna özel çıkış yapan tavla oyunu, internet bağlantısı gerektirmiyor ve dokunma, sürüklemeye dayalı kolay kontrol sistemine sahip.

Dünyanın en eski masa oyunlarından tavlayı mobil cihazlarda oynanabilir hale getiren geliştiricilerden birisi de Cobra Mobile Limited. Geliştiricinin iOS cihaz kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu tavla oyunu Backgammon Now, internetsiz oynanabiliyor. Zorluk düzeyi ayarlanabilen, gerçek bir tavla ustası kadar güzel oynayan yapay zeka rakibiniz oluyor. İstatistiklerden kaç maç yaptığınızı, kaçını kazandığınızı, en hızlı kazandığınız oyunu, ortalama oyun sürenizi görebiliyorsunuz. Farklı tema seçenekleri mevcut ancak sadece tavlanın rengi değişiyor, taş ve zarlar değişmiyor.

Backgammon Now Özellikleri