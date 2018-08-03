Backgammon Offline, güçlü yapay zekaya karşı oynama seçeneği sunan internetsiz tavla oyunu. iOS işletim sistemli iPhone/iPad cihazınızda masa oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, mobildeki en iyi tavla oyunu olan İnternetsiz Tavla’yı kesinlikle oynamalısınız. Usta bir tavla oyuncusu kadar iyi oynayan, gelişmiş yapay zekaya karşı tavla maçlarına hazır mısınız?

Mobil platformda en çok indirilip oynanan tavla oyunu Backgammon Offline, internetsiz oynama seçeneğiyle kendisine çekiyor. İster telefon ister tabletinizde, dilediğiniz yerde ve zamanda tavla oynamanın keyfini sürüyorsunuz. Gerçek oyuncu kadar iyi oynayan, zar sallayan ve kapı alan bir yapay zeka karşınıza çıkıyor. Maç kazandıkça seviye atlıyorsunuz, seviye atladıkça kazanmak zorlaşıyor.

Backgammon Offline Özellikleri: