Balance of Country, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir oyun olan Balance of Country, telefonlarınızda mutlaka bulunması gerken bir oyundur. Oyunda binalar kurarak levelleri geçmeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğinzi düşündüğüm oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Becerilerinizi sınayabileceğiniz ve refleklerinizi kullanabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyorsunuz. Sürükleyici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda kaliteli görseller ve hoş animasyonlar yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Balance of Country sizleri bekliyor.

Balance of Country oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.