Ball Smasher oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Bütün renkleri parçalamaya hazır ol! Önüne gelen her şeyi çarkları sayesinde parçalayan darbe makinası sana yardım edecek. Küçük parçalara ayrılan objeler senin sayende geri dönüşüme gönderilebilecekler. Faydalı bir iş yapmaya ne dersiniz?

Tüm renklerin kilidini açmak istiyorsan çok iyi bir iş çıkarman gerekiyor. Ne kadar çok objeyi geri dönüşüme yollarsan o kadar başarılı olmuşsun demektir. Sıkıcı bir ortamda veya toplantıda zaman geçirmek için oynayabileceğiniz ve oynarken eğleneceğiniz güzel bir oyun. Üstelik internet bağlantısı gerektirmeyen oyunda sınırsız oynama hakkına sahipsiniz.

Zahmetsiz bir oyun olan Ball Smasher sinirlerini yumuşatacak cinsten bir oyun. Objeleri parçalamak size de çok keyifli gelecek. Böyle keyifli oyunları oynamayı seviyorsanız bu oyun tam size göre. Siz de oyunu indirerek maceraya ortak olabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.