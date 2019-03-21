Balls Bounce Bricks, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir tuğla kırma oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Becerilerinizi sınayabileceğinizi düşündüğüm eğlenceli ve sürükleyici bir mobil arcade oyunu olan Balls Bounce Bricks, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda tuğlaları kırarak ilerliyor ve yüzlerce zorlu bölümü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Vakit geçirmek için birebir olan oyunda tüm blokları yok etmek için mücadele ediyorsunuz. Minimalist grafikleri ve renkli animasyonlarıyla da karşımıza çıkan oyunda hoş bir atmosfer yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm Balls Bounce Bricks oyununu kaçırmayın.

Balls Bounce Bricks oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.