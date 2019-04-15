Balls Rotate, Voodoo’nun iOS platformuna çıkardığı top oyunu. Farklı türde basit görselli bağımlılık yapan mobil oyunlarla karşımıza çıkan popüler geliştirici Voodoo’nun yeni oyununda labirenti döndürerek topun boruya düşmesini sağlıyorsunuz. İnternet bağlantısı gerektirmeyen mobil oyun, zaman geçirmek için birebir.

Mobil platforma çıkardıkları her oyun kısa sürede indirme rekoru kıran Voodoo’nun ilk iOS cihaz (iPhone/iPad) kullanıcılarına açtığı bulmaca oyunu Balls Rotate’de labirentleri çevirerek topları düşürüyor, tüm topları boruda toplayarak bölümü geçiyorsunuz. Parmağınızı sağa sola kaydırarak/sürükleyerek labirenti dilediğiniz yöne özgürce döndürebiliyorsunuz. Topları düşürürken engel teşkil edecek hiçbir şey karşınıza çıkmıyor. Her bölümde üç aşamada bölüm sonuna varıyorsunuz. Oyunun zorluk düzeyi çok basit. Hiçbir sınırlama yok. Belli bir oynamanın ardından sıkmaya başlıyor. Durakta, otobüste, metroda, iş/ders arasında, boş zamanlarda kafa dağıtmak için oynanabilecek hızlı oyunlardan.