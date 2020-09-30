Barty (iOS), ikinci el alışveriş uygulamaları arasında en iyisi. Barty’de alışveriş yapmak için para harcamıyorsunuz, komisyon veya işlem ücreti de vermiyorsunuz ve ilgisiz reklamlarla karşılaşmadan alışverişinizi yapıyorsunuz. Üstelik her alışverişinizde Barty’deki binlerce kategoride yüzlerce markanın ürününü almak için kullanabileceğiniz puanlar hesabınıza anında yükleniyor.

Barty, takas yöntemi ile diğer alışveriş uygulamalarından ayrılıyor. Artık kullanmadığınız eşyanızı, giymediğiniz elbiselerinizi vs. fotoğrafını çekip pazara yüklüyorsunuz. Değiştirmek istediğiniz eşyanın en doğru piyasa değeri Barty puan üzerinden söyleniyor. Önerilen değeri kabul edebilir veya kendiniz bir değer girebilirsiniz. Takas odasından teklifleri görüyorsunuz. Takas teklifini uygun gördüğünüz kişiyle mesajlaşıp anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla ürünü uygun fiyata gönderiyorsunuz. Takas tamamlandığında karşı taraftan Barty puanlar cüzdanınıza yükleniyor. Kazandığınız puanlarla istediğiniz ürünü Barty pazarından alabilirsiniz. Unutmadan, takas sürecinde bir sorun yaşarsanız destek ekibi bir mesaj uzağınızda.

Barty iOS (iPhone) İkinci El Nakitsiz Alışveriş Uygulaması Özellikleri