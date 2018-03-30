Battle Knife, ilk bakışta Counter Strike oyununu anımsatan, online bıçakla savaş oyunu. Silah olarak sadece bıçak kullanabildiğiniz oyunda dünyanın dört bir yanından oyuncularla teke tek kapışıyorsunuz. Bıçak oyunlarını seviyorsanız, iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan bu oyunu oynayın derim. Grafiksel olarak günümüzün oyunlarının biraz gerisinde kalsa da zaman geçirmek için birebir, eğlenceli bir mobil oyun.

Bıçakla teke tek kapışmayı sevenleri bir araya toplayan Battle Knife, oyunculara 2 dakika süre veriyor. Bu süre içerisinde rakibinizi bulup bıçağınızla işinizi bitirmelisiniz. Rakibinizi ne şekilde öldüreceğiniz size kalmış. İster uzaktan, ister dibine girerek, isterseniz de arkasından sinsice öldürebilirsiniz. Çabuk düşünüp hareket etmek önemli.

Kolay kontrolleriyle küçük ekranlı telefonlarda da rahat, keyifli oynanış veren Battle Knife’ın tek eksi yanı; (grafikleri dışında) sadece PvP yani teke tek mücadeleye izin vermesi. Bence takım kurup savaşmak da olmalıydı. En azından birkaç kişi bir araya gelebilmeliydi.