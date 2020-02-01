Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Bear's Restaurant, ayı ve tavşan tarafından işletilen dev bir restoranda lezzetli yemekler pişirerek müşterilerinizi memnun etmek için çaba göstereceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile oyunculara benzersiz bir deneyim kazandıran bu oyunda amaç, restorana gelen müşterilerin ölmeden önce lezzetli yiyecekler yemelerini sağlamak ve onları son yolculuğuna uğurlamaktır.

Restoran şefi ayının kayıp kızının intikamını almak için türlü planlar düzenlediği ve çareyi karşısına çıkan tüm insanları öldürmekte bulduğu bu oyunda, ayının yardımcılığını yapacak bir tavşan karakterini yöneterek ve zorlu görevler üstleneceksiniz.

Lezzetli yemekler pişirerek restorana gelen müşterilerin memnuniyetini kazanacak ve sonra onları etkisiz hale getireceksiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile dikkat çeken benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda macera oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmete açılan Bear's Restaurant, binlerce oyun tutkunu tarafından benimsenen sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.