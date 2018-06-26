Best Rally, eski araba yarışlarını yeni nesil grafiklerle buluşturan arcade yarış oyunu. İlk olarak iOS platformunda indirilebilir olan araba yarışı oyununda sadece tek oyunculu mod bulunuyor ve lisanslı arabalar yerine oyuncak araba sürüyormuş hissine kapılıyorsunuz lakin pistler o kadar güzel tasarlanmış ki, kendinizi oyundan alamıyorsunuz.

Düşük boyutlu olmasına karşın eğlenceli, bağlayıcı oynanış sunan mobil oyunlar vardır. Best Rally bunlardan biri. Yenilikçi kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de rahat oynanış veren ralli yarış oyunundaki araba sayısı 4, pist sayısı da 31. Engellerle dolu pistlerde yarışmak çok keyifli. Yarışı belli bir sürede tamamlamanız gerekmiyor, kimseyle de yarışmıyorsunuz. Hızlı yarış dışında bir seçenek yok.

Best Rally Özellikleri: