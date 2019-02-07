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BirGün Gazetesi 2.0.5 (ios)
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  2. Uygulama
  3. Haber ve Dergi
  4. BirGün Gazetesi - iPhone ve iPad için Haber Okuma Uygulaması

BirGün Gazetesi

2.0.5
ios
BirGün Gazetesi
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

BirGün Gazetesi, ülke ve dünya gündemindeki son gelişmeleri sizlere sunuyor.

Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız, BirGün Gazetesi uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Gündem, siyaset, ekonomi, spor, teknoloji, magazin ve son dakika gelişmelerini anında takip edebilmenize olanak tanıyan BirGün Gazetesi uygulamasında, köşe yazarlarının günlük yayınladığı köşe yazılarını da takip edebilirsiniz. Oldukça sade bir tasarım sunan BirGün Gazetesi uygulamasında, tüm menülere ve haberlere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz.

Önemli gelişmelerden anında haberdar olabilmeniz için anlık bildirimler özelliği sunan BirGün Gazetesi uygulamasında, haberleri takip etmeseniz bile birçok gelişmeden haberdar olabiliyorsunuz. Haberleri Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi anlık mesajlaşma ve sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz BirGün Gazetesi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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