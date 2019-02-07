Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız, BirGün Gazetesi uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Gündem, siyaset, ekonomi, spor, teknoloji, magazin ve son dakika gelişmeleri ni anında takip edebilmenize olanak tanıyan BirGün Gazetesi uygulamasında, köşe yazarlarının günlük yayınladığı köşe yazılarını da takip edebilirsiniz. Oldukça sade bir tasarım sunan BirGün Gazetesi uygulamasında, tüm menülere ve haberlere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz.

Önemli gelişmelerden anında haberdar olabilmeniz için anlık bildirimler özelliği sunan BirGün Gazetesi uygulamasında, haberleri takip etmeseniz bile birçok gelişmeden haberdar olabiliyorsunuz. Haberleri Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi anlık mesajlaşma ve sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz BirGün Gazetesi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.