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Blend It 3D 1.0.10 (ios)
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  4. Blend It 3D - iOS için Simülasyon Oyunu

Blend It 3D

1.0.10
ios
Blend It 3D
ÜCRETSİZ
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Eğlenceli bir simülasyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Blend It 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Birbirinden lezzetli ve güzel içeçekler yaparak bölümleri tamamlamaya çalıştığınız oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Blend It 3D oyununda meyvelerden oluşan içeçekler yaparak müşterilere servis edebildiğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli görsellerin ve eğlenceli atmosferin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda farklı mikserleri de kullanabiliyorsunuz.

Kolay bir oynanışa da sahip olabileceğiniz oyunda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Blend It 3D oyununu kaçırmayın.

Blend It 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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