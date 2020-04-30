Round Zero’nun başarılı oyunlarından bir tanesi olması beklenen ve günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Boom Karts efsanevi yarışlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Android ve iOS platformlarında oynaması ücretsiz bir yarış oyunu olarak yayınlanan Boom Karts fantastik yapısı ile geniş kitleler tarafından beğenildi ve oynandı.

Zengin içerik yapısı ile oyuncuların bir kısmını tatmin etmeyi başaran oyunda farklı pistlerde farklı modlarda çeşitli araçları kullanma ve şoförlüğümüzü deneyimleme fırsatı bizleri bekliyor.

Rengarenk yapısı ile oyunculara gerçeklikten ziyade fantastik bir araç kullanma deneyimi sunan Boom Karts günümüze kadar her iki platformda toplamda 100 binden fazla oyuncu tarafından indirildi ve oynandı.

En son Şubat 2020’de güncelleme alan yapım hem hatalarını giderdi hem de yeni içeriklerini oyuncularının beğenisine sundu.