Border Patrol

Bu oyunda görevinizin sınırı geçen yolcular için vize vermek veya reddetmek olduğu bir sınır görevlisi olacaksınız. Her tür insanla tanıştığınız ve inancına karar verdiğiniz bir maceraya hazır olun ve ülkeye yasadışı ürün kaçakçılığı yapmaya çalışan kişileri sokmayın.

Şehre girenlerden sorumlu olan sizsiniz. Şüphelilerin kim olduğuna çok dikkat edin. Kurallara göre girişlerini onaylayın ve ülkenize aldığınız kişilerde sorun çıkmaz ve iyi bir devriye olursanız terfi edebilirsiniz. Bu yolculuk sırasında, ipuçlarını bulmak ve dedektiflik becerilerini kullanmak zorundasın.

Bu kağıt oyunu tamamen çevrimdışı bir hikaye modu sunuyor. Uluslararası istihbarattan gelen şüpheli yolcuları belirlemenize ve sorgulamanıza yardımcı olacak.