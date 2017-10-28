Bricks Breaker Puzzle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Tuğlaları kırarak ilerlediğiniz oyunda boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir mobil oyun olan Bricks Breaker Puzzle, zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla oynayabileceğiniz oyunda tüm bölümleri geçerek liderlik koltuğuna oturabilirsiniz. Renkli görsellere de sahip olan oyunda basit bir oynanış yer alıyor. Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Minimal grafiklerin yer aldığı oyunu her türlü cihaz üzerinde oynayabiliyorsunuz. BBTAN oyunundaki mekanikleri tuğla kırma oyunlarına uyarlayan oyunda zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Farklı özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda işiniz çok zor.

Bricks Breaker Puzzle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.