Dil kurslarına gitmeden İngilizce öğrenmek istiyorsanız, iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz Bright uygulamasından yardım alabilirsiniz.

Yabancı dil kurslarına servet ödemeden kendi imkanlarınızla İngilizce öğrenmek istiyorsanız, dilediğiniz yerde ve zamanda kullanabileceğiniz Bright uygulamasıyla tanışın. Farklı bir öğretme metodu olarak günde sadece 8 kelime ezberlemenizi isteyen uygulamada, aylık en az 200 kelime ezberlemeniz gerekiyor. Anadili İngilizce olan seslendirmenler tarafından hazırlanan ve farklı zorluk seviyelerindeki 38 paketten oluşan Bright uygulamasını düzenli olarak kullanarak kısa sürede İngilizce çevirisi yapabilir ve konuşabilir hale gelebilirsiniz.

Kelime dağarcığınızı genişletme, dinleme ve konuşma becerinizi geliştirme gibi faydalı olacak alıştırmalar sunan Bright uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirerek siz de kısa zamanda İngilizce’yi öğrenebilirsiniz.