Bubble Birds V Shooter

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve oyunculara çeşitli zorluklara sahip bulmacalar sunan mobil oyunda 200’den fazla farklı seviye yer alıyor.

Basitten zora doğru ilerleyen bu bulmacalarda oyuncular aynı türdeki kuşları ve balonları yan yana ve alt alta toplamaya çalışacaklar. Hoş grafiklerin ve animasyonların yer aldığı yapım iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ederken, kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Zengin içeriği ile oyuncuların beğenisini kazanan mobil bulmaca oyunu Google Play’de 4.6 gibi bir değerlendirilmeye sahip. Yapım iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.