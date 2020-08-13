Build Roads, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz renkli bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda kasabadaki yol sorunlarına çözüm buluyorsunuz. Renkli görselleri ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken Build Roads oyununda harika bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Basit bir yol yapım simülasyonu olarak nitelendirebileceğim Build Roads oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Farklı zorluktaki mini oyunları da içerisinde barındıran oyunda dikkatli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Kolay kontrolleri ve renkli atmosferiyle karşımıza çıkan Build Roads oyununu kaçırmayın derim.

Build Roads oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.