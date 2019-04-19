BunnyBuns'a Hoşgeldiniz! Şimdiye kadarki en lezzetli hamur işlerini oluşturmak için duygu katılarak yapılan bu büyülü pastanede en güzel tatlıları yapmaya hazır mısın? Bazen çok tatlı bazen de hüzünlü kekler yapacak ve müşterilerine ikram edeceksin.

Müşterilerin isteklerini al ve mutfakta hepsini yerine getir, daha sonra müşterilerinden tam puan al. Her gün eklenen yeni tarifler sayesinde mutfak kapasiteni büyüt ve daha pratik şekilde yemekler yap. Doğru noktaya bastığınızda müşterileriniz size toplanacak özel biblolar bırakacağını unutmayın. Müşterilere daha fazla sipariş sağlamak için tüm tarif kitaplarının kilidini açın!

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