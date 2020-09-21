Cake - Learn English (iOS), bedava (ücretsiz) İngilizce dil öğrenme uygulamaları arasında öne çıkıyor. Her gün güncellenen kısa ve eğlenceli videolardan İngilizce öğrenmenize yardımcı olan Cake, Google Play’in yanı sıra App Store’da da en çok indirilen İngilizce öğrenme uygulamalarından biri. İngilizce öğrenmek istiyor ancak para harcamak istemiyorsanız, Cake - Bedava İngilizce Öğren uygulamasını denemenizi tavsiye ederim.

İster sıfırdan İngilizce öğrenmeye çalışan biri olun, isterseniz de İngilizcenizi geliştirmek isteyen biri olun, Cake - Learn English (Bedava İngilizce Öğren) uygulaması size göre. Popüler video izleme platformu YouTube’dan özel olarak seçilen videolarla günlük hayatta kullanılan benzer İngilizce ifadeleri özenle bir araya getiren Cake, kendinizi yormadan İngilizce konuşma becerinizi geliştirmenize yardım ediyor. Her gün birkaç dakikanızı ayırarak ciddi mesafe katedebilirsiniz.

Anadili İngilizce olan simülasyon kişilerle pratik yapma imkanı da sağlayan Cake - Learn English, kelimeleri ne kadar doğru telaffuz ettiğinizi size yapay zeka özelliği ile söylüyor. Sesinizi kaydedip göndermeniz yeterli oluyor. Daha akıcı aynı zamanda anlaşılır konuşmayı da öğrenmiş oluyorsunuz.

Cake’in diğer İngilizce öğrenme uygulamalarından ayrılan yanı; tamamen ücretsiz olması ve raklam içermemesi.

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