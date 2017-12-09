Calculator: The Game, matematiksel işlemleri oldukça eğlenceli bir şekilde yapmamızı sağlayan bir bulmaca oyunu. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyun, muhteşem sunumu ve oynanış mekaniği ile dikkat çekiyor. Şimdi dilerseniz bu oyuna biraz daha yakından bakalım.

Matematiksel işlemler konusunda kendinize güvenmiyorsanız veya çocuğunuzun sayısal yeteneklerini geliştirmesini istiyorsanız Calculator: The Game tam size göre diyebilirim. Çünkü tamamen oyunlaştırılmış bir eğitim sürecinin içinden geçiyorsunuz. Clicky adında bir asistanla gerek sohbet ederek gerekse yardım alarak ilerliyor, onun yönlendirmeleri ile doğru sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz. Üstelik bu sürece daha oyunu yükler yüklemez dahil olduğunuzdan alışması da gayet kolay oluyor.

Calculator: The Game oyununda tek yapmanız gereken sağ üstte "Goal" yazısının yanındaki sonuca ulaşmak. Bunu da "Moves" bölümünün yanındaki hamle sayısı ile başarmak. Oyunda ilerledikçe seviye zorlaşıyor ve daha karmaşık işlemlerin içine giriyorsunuz. Merak etmeyin ilerledikçe bazı yenilikler ve yardımlarla karşılaşacaksınız.

Son derece keyifli bir oynanışı olan Calculator: The Game oyununu ücretsiz indirebilirsiniz. Açıkçası ben oyunu çok beğendim, çevrenizde matematikle arası iyi olmayan bir çocuk veya genç varsa kesinlikle oynatmanızı öneririm.