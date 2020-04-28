10 yıldır mobil platformda 150 farklı oyunu piyasaya süren Triniti Interactive Studios Limited yepyeni oyunlar ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ünlü geliştirici Call of Mini Dino Hunter ile milyonlara hitap ediyor.

Android ve iOS platformları için aksiyon oyunu olarak piyasaya sürülen Call of Mini Dino Hunter yayınlandığı günden bu yana 10 milyondan fazla oyuncu tarafından indirildi ve oynandı.

50’den fazla farklı görevin yer aldığı oyun içerisinde 24 farklı ve gösterişli silahta yer alırken oyunculara 32 vahşi dinazor ile savaşma fırsatı veriliyor. Benzersiz özelliklere sahip 5 farklı karakter de oyun içerisinde yer alırken yapım sürükleyici bir aksiyon deneyimi sunuyor.

24 heyecan verici patron düşmanın da bulunduğu oyun içerisinde ilerleyecek ve hayatta kalmanın yollarını arayacağız.

Aksiyon yüklü yapısı ile iki farklı mobil platformda oynanan yapım kitlesini artırmak için çeşitli güncellemeler de almaya devam ediyor.