Mobil arcade oyunları arasında yer alan Call of Mini: Double Shot ünlü geliştirici Trinite Interactive Studios tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

İki farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan ve birbirinden farklı savaş sahnelerine ev sahipliği yapan başarılı oyun aksiyon dolu bir temaya sahip.

Bünyesinde 25 farklı ölümcül silah, 44 farklı avatar ve 35 farklı başarıma ev sahipliği yapan oyun, basit kontroller eşliğinde oyuncuları aksiyon dolu bir dünyanın içerisine götürecek. 2020’nin ilk aylarında güncellemeler alan ve günümüzde de alacak olan yapım sürekli olarak içeriğini taze tutmaya devam ediyor.

1 milyondan fazla oyuncuyu bünyesinde toplayarak büyük bir başarıya imza atan oyun, oyuncu incelemelerinde ne yazık ki beklentileri karşılayamadı.