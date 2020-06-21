Gerçek zamanlı olarak birbirinden farklı yarışlara ev sahipliği yapan Carnage: Battle Arena piksek grafik açıları ile oyunculara adeta bir görsel şölen sunuyor.

İki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz bir oynanış sunan başarılı yapım gerçek zamanlı olarak oyunculara birbirleri ile yarışma fırsatı veriyor. Yarışmaktan ziyade oyunculara savaş ve aksiyon atmosferi sunan yapımda amaç rakip oyuncunun aracını kırmak hatta parçalamak olacak.

Oyuncular rakiplerinin araçlarına vurarak onları saf dışı bırakacak ve en son hayatta kalarak oyunun kazananı olmaya çalışacaklar.

Retro içerikleri ile şuana kadar oyuncular tarafından olumlu olarak değerlendirilen başarılı yapımda oyuncular sadece araçlara değil çevrede gördükleri nesnelere de zarar verebilecekler.

84 farklı araca ev sahipliği yapan Carnage: Battle Arena günümüzde 100 binden fazla oyuncuyu elinde bulunduruyor.