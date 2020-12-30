CarX Rally, iPhone / iPad cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz ralli yarış oyunu. CarX Drift Racing ve CarX Drift Racing 2, CarX Highway Racing gibi mobilde en çok oynanan drift yarış oyunlarının geliştiricisine ait olan CarX Rally, gerçek ralli şampiyonlarını bir araya getiriyor. Ralli arabalarından kaslı arabalara özelleştirilebilir birçok aracı barındıran rally yarış oyunu, yüksek kalitede grafiklere sahip ve gerçeğe yakın rally yarış deneyimi sunuyor. CarX Rally App Store’da!

CarX Rally İndir iOS

10 milyonun üzerinde indirme ile mobilde en çok indirilip oynanan drift yarışı oyunlarının yapımcısının yeni oyunu ralli tutkunlarına hitap ediyor. Ultra ayarlarda etkileyici grafikler sunan yarış oyunu farklı zorluk seçenekleri sunmasıyla da her seviyede sürücüyü kendine çekiyor. İster ralli yarış oyunu hiç oynamamış acemi bir sürücü olun ister ralli yarışlarına yeni başlamış biri olun isterseniz de dünya genelinde oyuncularla kapışacak düzeyde olun, CarX Rally’i oynarken keyif alacaksınız.

Klasik ralli araçlarından sağlam arabalara farklı araçlar test edilmeyi bekliyor. Öğrenme aşamasında olanlara tavsiye edeceğim Serbest sürüş, mücadeleyi sevenlere önereceğim Lig, diğer oyuncularla online yarışmayı sevenlere Çok Oyunculu, oynanabilir modlar arasında. Arabanızı özelleştirme şansına sahipsiniz ancak unutmayın; araç üzerinde yaptığınız değişiklikler performansını önemli ölçüde etkiliyor.