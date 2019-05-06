Cat Planet-Poo Poo, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika deneyim sunan bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir simülasyon oyunu olan Cat Planet-Poo Poo, sevimli kedileri beslediğiniz bir oyundur. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Renkli görselleri ve sürükleyici etkisiyle dikkat çeken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yüzlerce farklı türde kediye sahip olan oyunda faklı gezegenlerde de oynayabiliyorsunuz. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Cat Planet-Poo Poo sizleri bekliyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Cat Planet-Poo Poo telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun.

Cat Planet-Poo Poo oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.