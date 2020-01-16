Chess Ace, bulmacaları çözerek ilerlediğiniz satranç oyunu. Satranç taşlarını temsil eden kartları akıllıca kullanarak sinekleri almaya çalışıyorsunuz. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyun, satranç ve kart oyunlarının karışımı. Satrancı biraz biliyor, kendinizi geliştirmek istiyorsanız Chess Ace’i mobil cihazınıza indirin.

iPhone/iPad’inizde satranç oynuyorsanız, satranç ve kart oyunlarını harmanlayan Chess Ace’i (Kartlı Satranç) öneririm. Oyunda amaç tüm sinekleri elde etmek. 5x5 satranç tahtasında elinizdeki kartları oyun alanına sürerek sinekleri tek tek alıyorsunuz. Kartları sürmeden hamleyi planlamanız gerekiyor. Aksi halde hamle sayısı doluyor, oyuna veda ediyorsunuz. 200’den fazla bölüm var. Bölümler zorlu ancak çözülemeyecek zorlukta da değil. Başlangıç hamleleri çok kolay, ilerledikçe zorlaşıyor.

Chess Ace iOS Özellikleri