City Rush 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Sana ihtiyacımız var! Sokak ortasında arkadaşlarına saldırıyorlar. Sen de kaykayına atlayıp onu kurtarabilmek için yola çıkıyorsun. Elindeki tabanca bir su tabancası. Düşmanlarınızdan kurtulmanın tek yolu bu.

Kötü çocukları su tabancan ile vur ve arkadaşını kurtar. Şehrin güzel sokaklarında geçen bu oyunda kahraman olan sensin. Dikkat etmen gereken konu ise düşmanlarında da su tabancası olması. Onların hamle yapmasına izin vermeden kaykayınla hızlı bir giriş yap.

Unutma inandıktan sonra başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Kazandığın her oyunda sana ödül olarak altın verilecek. Bu altınları biriktirerek kendine yeni bir kaykay alabilirsin. Hatta eğer bu oyunda ustalaşırsan ve çok fazla altın kazanırsan tüm kaykayları alarak kendine bir koleksiyon oluşturabilirsin.

Muazzam grafikleri ve eşsiz tasarımıyla göz dolduran bu simülasyon oyunu oldukça keyif veriyor. Maceranın hız kesmeden devam etmesi sizlerin oyundan zevk almasını sağlayacak. Sen de bu maceraya ortak olmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.