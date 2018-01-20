Başarılı bir strateji oyunu olan Civilization Era, kullanıcıları eski yıllardaki medeniyetlere götürüyor. Şeytanın medeniyet kahramanlarına uyguladığı baskı onları barıştan uzaklaştırıyor. Medeniyet kahramanlarının barışa dönmesi için yardım edin ve şeytan ile olan savaşta galip gelin.

Fazlaca karakter barındıran ve her karaktere özgü olarak yetenek bulunduran oyunda, ittifak yoluyla rakibinizi daha kolay yenebilirsiniz. Kuracağınız doğru ittifaklar size galibiyeti getirecekken aynı zamanda karakterlerinizi özelleştirme şansınız da yer alıyor.

İstediğiniz kıtada oynayabileceğiniz oyun, strateji kategorisi için oynanması gereken bir yapım.

Civilization Era Özellikleri