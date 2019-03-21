Civilization War - Last King

Dünyayı ele geçirmek için 8 medeniyetten birine liderlik edin. 8 uygarlıktan birini seçin - Kore, Çin, Japonya, Hindistan, İngiltere, Roma, Mısır veya diğerleri. Asker türleri, ulusal hazineler ve özellikler seçilen medeniyete göre değişir;Bronzdan Orta Çağ ve Rönesans'a! Hiç bitmeyen bir medeniyet geliştirin.

Medeniyet Liderleri şimdi bu oyunda. Her liderin özel karakteristik becerilerini kullan: Diğer uygarlıkların liderlerini hapsetmek için Liderlerini topla ve geliştir. Düşmanlarla dolu gizemli dünya haritasından ve önündeki büyülü maceralardan keşfetmeye başla. Saldırı en iyi savunmadır. Güçleri kazanmak için ittifaklar ile birleşin. Piyade, okçu, süvari, topçu ve diğer çeşitli silahlı kuvvetleri kullanarak taktiksel savaşın.

Medeniyetinizi diğerlerinden daha hızlı geliştirin ve bir fetih savaşı başlatın. Başkentleri ele geçirmek için şiddetli bir savaş, şiddetli saldırı ile düşmanın şehirlerini çatış. Eşleşen diğer medeniyetlerle savaşın ve kupa kazanın. Asla bitmeyen zorluklara meydan okuyun. Askeri stratejinize fayda sağlamak için medeniyetinizi ve ordu özelliklerinizi kullanın.