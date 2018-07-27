Clan Race, mobilde en çok indirilip oynanan motosiklet yarışı Trial Xtreme’in geliştiricisi Deemedya’nın yeni oyunu. Engebeli pistlerde gerçekleştirilen zorlu motosiklet yarışları motokrosu mobile taşıyan kaliteli bir yapım. iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren motokros motosiklet yarış oyununda rakipleriniz gerçek kişiler. Zorlu parkurlarda gerçek kişilere karşı yarışmaya kendinizi hazırlayın!

Boyutuna göre son derece kaliteli grafikler sunan, animasyonlarını da çok başarılı bulduğum motosiklet yarış oyunu Clan Race’de tek bir mod var: PvP. Favori sürücünüzü ve motosikletinizi seçip sezon yarışlarına giriyorsunuz. Tüm yarışları birincilikle kapamak zorundasınız. Bitiş çizgisine birinci ulaşmak için her türlü çılgınlığı yapabilirsiniz.

Clan Race Özellikleri: